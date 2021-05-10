Столкновения в Иерусалиме продолжаются: пострадали около 200 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. В Восточном Иерусалиме вновь произошли беспорядки, сообщает полиция Израиля.

По данным Красного Полумесяца, ранения получили 180 человек, 80 были отправили в больницу.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима - он посвящено переходу города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день в столице традиционно проходит шествие с флагами. Однако во избежание столкновений полиция закрыла доступ на Храмовую гору.

Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман написал в соцсети, что "палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота", и полиция вынуждена была разогнать их.

В район Старого города для охраны общественного порядка были переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.

Палестинское агентство WAFA сообщило о большом скоплении полицейских у мечети аль-Акса. Также говорится о появлении снайперов во дворах и применении слезоточивого газа для разгона людей.

Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме длятся несколько дней . Изначально поводом послужило решение израильского суда о выселении арабских семей в квартале Шейх Джаррах. В пятницу, 7 мая столкновения были отмечены на Храмовой горе, куда пришли сотни верующих.

По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни пострадали более 300 палестинцев и 17 стражей правопорядка.

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