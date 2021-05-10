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Столкновения в Иерусалиме продолжаются: пострадали около 200 человек
10.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. В Восточном Иерусалиме вновь произошли беспорядки, сообщает полиция Израиля.
По данным Красного Полумесяца, ранения получили 180 человек, 80 были отправили в больницу.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима - он посвящено переходу города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день в столице традиционно проходит шествие с флагами. Однако во избежание столкновений полиция закрыла доступ на Храмовую гору.
Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман написал в соцсети, что "палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота", и полиция вынуждена была разогнать их.
В район Старого города для охраны общественного порядка были переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.
Палестинское агентство WAFA сообщило о большом скоплении полицейских у мечети аль-Акса. Также говорится о появлении снайперов во дворах и применении слезоточивого газа для разгона людей.
Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме
По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни пострадали более 300 палестинцев и 17 стражей правопорядка.
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Сегодня израильтяне отмечают День Иерусалима - обычно устраивается торжественное шествие, однако на этот раз силовики закрыли Храмовую гору.
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