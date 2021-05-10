ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столкновения в Иерусалиме продолжаются: пострадали около 200 человек

10.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. В Восточном Иерусалиме вновь произошли беспорядки, сообщает полиция Израиля.

По данным Красного Полумесяца, ранения получили 180 человек, 80 были отправили в больницу.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима - он посвящено переходу города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день в столице традиционно проходит шествие с флагами. Однако во избежание столкновений полиция закрыла доступ на Храмовую гору.

Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман написал в соцсети, что "палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота", и полиция вынуждена была разогнать их.

В район Старого города для охраны общественного порядка были переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.

Палестинское агентство WAFA сообщило о большом скоплении полицейских у мечети аль-Акса. Также говорится о появлении снайперов во дворах и применении слезоточивого газа для разгона людей.

Массовые беспорядки в Восточном Иерусалиме длятся несколько дней. Изначально поводом послужило решение израильского суда о выселении арабских семей в квартале Шейх Джаррах. В пятницу, 7 мая столкновения были отмечены на Храмовой горе, куда пришли сотни верующих.

По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни пострадали более 300 палестинцев и 17 стражей правопорядка.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня израильтяне отмечают День Иерусалима - обычно устраивается торжественное шествие, однако на этот раз силовики закрыли Храмовую гору.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На Соломоновых Островах взорвалась американская бомба времен Второй мировой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by