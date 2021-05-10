В Кувейте загорелось одно из крупнейших нефтяных месторождений мира

Источник материала: Tut.by

На процесс добычи нефти это не повлияло. Большой Бурган — одно из крупнейших в мире месторождений, предположительно, второе по объему запасов, пишет РБК .

В Кувейте произошел пожар на месторождении Большой Бурган, сообщает Al Arabiy a. В результате пострадали двое рабочих, угрозы для инфраструктуры нет.

Представитель Кувейтской государственной нефтяной компании (оператор месторождения) сообщил, что возгорание случилось утром на одной из рабочих площадок. Было начато исполнение плана действия при экстренных ситуациях, в результате чего огонь удалось взять под контроль. Несмотря на пожар, угрозы для добычи нефти нет. Сформирована комиссия по установлению причин возгорания.

Большой Бурган — это группа месторождений, открытая в 1938 году. Уже вскоре после открытия Большой Бурган вошел в список крупнейших разрабатываемых месторождений в мире. Согласно данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган — крупнейший в мире резервуар нефти в песчаных породах, общая площадь месторождений, входящих в состав комплекса, — около 1 тыс. кв. км. К 2010 году на Большом Бургане добывалось примерно три четверти всей нефти Кувейта. Предположительно, это месторождение является вторым по величине в мире после месторождения Гавар в Саудовской Аравии, запасы которого оценивались примерно в 70 млрд барр. В 2005 году Bloomberg писал, что запасы нефти в Бургане скоро будут исчерпаны. Однако власти Кувейта неоднократно заявляли о том, что в ходе геологических исследований оценка запасов нефти в Большом Бургане увеличилась.

Точный объем запасов нефти на месторождении с учетом ведущейся порядка 80 лет добычи точно не установлен.