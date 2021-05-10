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Крупнейшее в мире месторождение нефти загорелось в Кувейте

10.05.2021 17:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. На крупнейшем в мире месторождении нефти, Большой Бурган, в понедельник случилось ЧП: на одной из рабочих площадок произошло возгорание, пострадало два человека, сообщила Кувейтская государственная нефтяная компания.

После того как вспыхнул пожар, буровики привели в исполнение план действия при экстренных ситуациях и взяли огонь под контроль. Ранения получили двое рабочих, но на добыче нефти это не отразилось. Сформирована комиссия по установлению причин возгорания.

На юге Кувейта расположена целая группа нефтяных месторождений – Большой Бурган. Здесь сосредоточено более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире. Месторождения содержат более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта – 10,7 млрд тонн нефти. В сутки Бурган производит 237 тысяч тонн углеводородов.

Месторождения горели во время войны в Персидском заливе: в 1991 году иракские войска подожгли все нефтепромыслы. Инфраструктуру Кувейт восстановил к 1995 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В группе нефтяных залежей Большой Бурган, которая находится в пустыне на юге страны, сосредоточено более 5% разведанных извлекаемых запасов черного золота в мире.
 
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