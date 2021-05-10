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Велосипедист погиб, попав под автомобиль в Городском районе

10.05.2021 17:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 10 мая – Sputnik. Один человек погиб и один получил серьезные ранения в результате аварии, которая произошла в Городокском районе, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.

ДТП произошло 9 мая на 15 километре автодороги "Городок-Веречье".

"На проезжей части столкнулись автомобиль Renault и велосипед. Это случилось во время того, как 42-летний велосипедист выезжал из лесного массива на дорогу", – уточнили в пресс-службе.

В качестве пассажира на багажнике велосипеда сидела пятилетняя девочка, которая в результате аварии получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Велосипедист погиб на месте. 30-летний водитель Renault в ДТП не пострадал, хотя автомобиль был поврежден.

Витебская ГАИ предупреждает, что перевозить на велосипеде детей до семи лет без специальных детских сидений запрещено. Кроме того, в темное время суток или при недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован фонарем белого света спереди, а сзади – красного. Также в ГАИ подчеркнули, что  каждый водитель должен быть предельно внимательным и осторожным на дороге.

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Теги: Витебск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во время выезда велосипедиста из лесного массива на проезжую часть.
 
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