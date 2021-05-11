Товарный поезд насмерть сбил женщину в Ганцевичах

Источник материала: Tut.by

7 мая на железнодорожном переезде станции Ганцевичи поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину, пишет портал «Першы Рэгіён» .

Очевидцы сообщили, что машинист видел, как к переходу на станции Ганцевичи приближается человек. Поэтому он начал подавать звуковые сигналы.

Однако женщина никак не реагировала на звуки и стала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу.

В результате грузовой состав зацепил ганцевчанку. От полученных травм женщина скончалась на месте.