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Товарный поезд насмерть сбил женщину в Ганцевичах
Источник материала: Tut.by
7 мая на железнодорожном переезде станции Ганцевичи поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину, пишет портал
Очевидцы сообщили, что машинист видел, как к переходу на станции Ганцевичи приближается человек. Поэтому он начал подавать звуковые сигналы.
Однако женщина никак не реагировала на звуки и стала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу.
В результате грузовой состав зацепил ганцевчанку. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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Машинист подавал звуковые сигналы, но женщина никак не реагировала и стала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу.
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