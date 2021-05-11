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Товарный поезд насмерть сбил женщину в Ганцевичах

11.05.2021 08:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 мая на железнодорожном переезде станции Ганцевичи поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину, пишет портал «Першы Рэгіён».


Фота: Ганцавіцкі Час

Очевидцы сообщили, что машинист видел, как к переходу на станции Ганцевичи приближается человек. Поэтому он начал подавать звуковые сигналы.

Однако женщина никак не реагировала на звуки и стала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу.

В результате грузовой состав зацепил ганцевчанку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

 
 
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Машинист подавал звуковые сигналы, но женщина никак не реагировала и стала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу.
 
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