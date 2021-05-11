В Будславе загорелся костел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая - Sputnik. Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе загорелся, об этом в воскресенье сообщают очевидцы.

Как рассказали в МЧС, о возгорании пожарным в 7:47 сообщил ксендз.

"Прихожан в храме нет. Задымление на верхних этажах. На месте работает специальная и аварийно-спасательная техника", – уточняется в сообщении ведомства.

Как сообщает catholic.by со ссылкой на ксендза Дмитрия Дубовика, с помощью волонтеров из костела было вынесено все, что возможно: принадлежности для богослужений, иконы, книги и другие вещи.

© Photo : Яўген Апанасевіч На месте ЧП уже работают пожарные

Костел построен в 1633-1643 годах, освящен в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии епископом Франтишком Алоизом Гзовским 7 сентября 1783 года. В костеле есть орган 1771 года работы Николауса Янцона, почти полностью сохранившийся – не хватает двух регистров.

Будславский костел уникален среди прочего тем, что является одной из трех малых базилик, расположенных в нашей стране (две другие – собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно и собор Вознесения Девы Марии в Пинске). Этот титул был присвоен костелу папой римским Иоанном Павлом II в 1994 году. На конец 2019 года во всем мире насчитывалось 1836 храмов, носящих титул малой базилики.