По Израилю из сектора Газа за ночь выпущено около 200 ракет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. За прошедшую ночь по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 200 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

Обстрел длился более десяти часов подряд. По данным армии Израиля, система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет.

В ответ израильские военные нанесли удары примерно по 130 целям в секторе Газа. Армия обороны Израиля сообщает, что уничтожены 15 членов палестинской группировки, которые запускали ракеты по Израилю.

Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.

10 мая в Израиле отмечался день Иерусалима – он посвящен переходу города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день в столице проходит шествие с флагами. Хотя во избежание столкновений полиция закрыла доступ на Храмовую гору, они все же произошли.

В район Старого города для охраны общественного порядка были переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.

Палестинское агентство WAFA сообщило о большом скоплении полицейских у мечети аль-Акса. Также говорится о появлении снайперов во дворах и применении слезоточивого газа для разгона людей.

По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни пострадали более 300 палестинцев и 17 стражей правопорядка.

ЕС призвал стороны конфликта остановить насилие в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля.

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими происходят в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана, который в 2021 году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней.