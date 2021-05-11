В казанской школе произошла стрельба – несколько человек погибло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. По предварительным данным, двое подростков проникли в здание школы №175 в городе Казани на улице Файзи и устроили там стрельбу, сообщает РИА Новости. В результате погибло 9 человек.

Все произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в интернете, что кроме выстрелов произошел взрыв.

Данные о нападавших разнятся. По некоторой информации, один из учеников открыл стрельбу по своим одноклассникам. Спасаясь от нападавших, дети выпрыгивали из окон.

© Sputnik / Максим Богодвид Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь

Появилась информация, что один из стрелков задержан. По предварительным данным, задержанному подростку 17 лет. Второй напавший на школу все еще находится в здании.

К месту происшествия стянуты службы безопасности и скорой помощи, здание оцеплено. Во всех школах Казани усилены меры безопасности.

Как сообщает республиканский центр медицины катастроф, двенадцать детей и один взрослый госпитализированы.

На место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

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