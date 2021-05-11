Белорусские летчики-спасатели помогут Турции в тушении лесных пожаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая - Sputnik. Вертолет Ми-8 авиации МЧС Беларуси прилетел в Турцию для оказания помощи в борьбе с огнем, сообщили в ведомстве.

Путь к месту дежурства занял 8 часов. Стартовав от аэродрома "Липки", экипаж последовал через аэропорт "Гомель", воздушную гавань в Молдове, вдоль побережья Украины, Румынии и Болгарии и приземлился в аэропорту "Чорлу". После нескольких пробных полетов турецкая сторона направит белорусских коллег в конкретный район для несения службы.

Подобное сотрудничество выгодно обеим сторонам, подчеркивают в МЧС. Турция получает дополнительную помощь, а белорусские спасатели – бесценный опыт в ликвидации природных пожаров в горной местности.

Авиация МЧС республики не впервые взаимодействует именно с турецкими коллегами. В прошлом году два белорусских вертолета работали в горно-лесистой местности в пожароопасный период. Авиаторы трудились на площадках Мармарис и Чанаккале.

Ранее мастерство отечественных спасателей было востребовано в Греции, России, Латвии и Грузии, также наши специалисты во время наводнения выручали жителей Сербии.