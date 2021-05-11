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Белорусские летчики-спасатели помогут Турции в тушении лесных пожаров
11.05.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая - Sputnik. Вертолет Ми-8 авиации МЧС Беларуси прилетел в Турцию для оказания помощи в борьбе с огнем, сообщили в ведомстве.
Путь к месту дежурства занял 8 часов. Стартовав от аэродрома "Липки", экипаж последовал через аэропорт "Гомель", воздушную гавань в Молдове, вдоль побережья Украины, Румынии и Болгарии и приземлился в аэропорту "Чорлу". После нескольких пробных полетов турецкая сторона направит белорусских коллег в конкретный район для несения службы.
Подобное сотрудничество выгодно обеим сторонам, подчеркивают в МЧС. Турция получает дополнительную помощь, а белорусские спасатели – бесценный опыт в ликвидации природных пожаров в горной местности.
Авиация МЧС республики не впервые взаимодействует именно с турецкими коллегами. В прошлом году два белорусских вертолета работали в горно-лесистой местности в пожароопасный период. Авиаторы трудились на площадках Мармарис и Чанаккале.
Ранее мастерство отечественных спасателей было востребовано в Греции, России, Латвии и Грузии, также наши специалисты во время наводнения выручали жителей Сербии.
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Это уже не первый случай, когда МЧС Беларуси оказывает содействие в борьбе со стихией другим странам, в частности, Турции.
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