ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко выразил соболезнования жителям Татарстана после стрельбы в Казани

11.05.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана от имени белорусского народа и от себя лично.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", – цитирует белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". 

© AP / Mike Roemer
Два человека погибли при стрельбе в казино в американском Висконсине

Также Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии. И отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла 11 мая. По данным властей, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.

Все произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в интернете, что кроме выстрелов произошел взрыв.

Школу охраняла вахтерша, была установлена тревожная кнопка, ЧОП там работал 3 года назад, сообщают власти.

Подробнее о хронологии событий в гимназии читайте здесь.

Читайте также:

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси шокирующую новость о стрельбе в одной из школ Татарстана, заявил Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорусские летчики-спасатели помогут Турции в тушении лесных пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by