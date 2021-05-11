Лукашенко выразил соболезнования жителям Татарстана после стрельбы в Казани

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана от имени белорусского народа и от себя лично.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", – цитирует белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Также Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии. И отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла 11 мая. По данным властей, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.

Все произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в интернете, что кроме выстрелов произошел взрыв.

Школу охраняла вахтерша, была установлена тревожная кнопка, ЧОП там работал 3 года назад, сообщают власти.

Подробнее о хронологии событий в гимназии читайте здесь .

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