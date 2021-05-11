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Пожар в Будславском костеле потушен
11.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. В тушении костела участвовали спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области. По информации МЧС, в 15:21 пожар был полностью ликвидирован.
Конференция католических бискупов Беларуси объявила о сборе пожертвований на восстановление костела в Будславе после пожара, сообщает сайт Catholic.by.
"Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Пресвятой Матери", – говорится в обращении.
Пожар в Будславе
Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе –
Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений. Спасли также главную святыню храма – Будславскую икону Божией Матери. Она считается одним из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.
© Sputnik / Максим Богодвид
Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.
Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.
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В результате пожара никто не пострадал, ценности удалось спасти, возбуждено уголовное дело, а также объявлен сбор денег на восстановление.
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