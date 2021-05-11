Пожар в Будславском костеле потушен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. В тушении костела участвовали спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области. По информации МЧС, в 15:21 пожар был полностью ликвидирован.

Конференция католических бискупов Беларуси объявила о сборе пожертвований на восстановление костела в Будславе после пожара, сообщает сайт Catholic.by.

"Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Пресвятой Матери", – говорится в обращении.

>>> Как тушили пожар в Будславском костеле – видео

Пожар в Будславе

Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся 11 мая. О задымлении верхнего этажа пожарным в 7:47 сообщил местный ксендз. Пожарные расчеты прибыли достаточно быстро, они обнаружили, что огонь усиливается.

Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений. Спасли также главную святыню храма – Будславскую икону Божией Матери. Она считается одним из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.

Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.

Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.

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