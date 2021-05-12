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Конфликт на Ближнем Востоке: за сутки по Израилю выпущено более тысячи ракет
12.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе - главы отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместитель, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
ХАМАС проводит массированный обстрел Тель-Авива, только за минувший вечер в сторону израильской территории было выпущено порядка 130 ракет.
Всего же за сутки, по данным военных, по Израилю было выпущено более тысячи ракет. Как заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. Границу пересекли 860 ракет. Система противовоздушной обороны "Железный купол" пока справляется и сбивает их.
Воздушная тревога в Тель-Авиве сработала 11 мая в 20:48. Тогда же и появились заявления ХАМАС про обстрел израильской территории. Залпы повторялись трижды, а жители города Холон едва не погибли, когда вышли посмотреть на то, как работает система ПВО. В нескольких метрах от них взорвалась упавшая на землю ракета, которую запустили из Сектора Газа.
Израильские власти ужесточают контроль на линиях соприкосновения с палестинскими территориями и наносят ответные удары.
Израиль и Палестина: новый виток насилия
Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая
В понедельник беспорядки возобновились. Израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результаты которых, погибли несколько десятков человек.
Кроме того, после попадания ракеты возник пожар на участке нефтепровода Эйлит-Ашкелон.
© REUTERS / ILAN ROSENBERG
Пожар на нефтепроводе после ракетного удара
Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.
В МИД России
"Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности", – заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.
В заявлении уточняется, что Москва во взаимодействии в региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.
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Обмен ударами начался после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме.
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