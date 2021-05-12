Конфликт на Ближнем Востоке: за сутки по Израилю выпущено более тысячи ракет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе - главы отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместитель, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

ХАМАС проводит массированный обстрел Тель-Авива, только за минувший вечер в сторону израильской территории было выпущено порядка 130 ракет.

Всего же за сутки, по данным военных, по Израилю было выпущено более тысячи ракет. Как заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. Границу пересекли 860 ракет. Система противовоздушной обороны "Железный купол" пока справляется и сбивает их.

Воздушная тревога в Тель-Авиве сработала 11 мая в 20:48. Тогда же и появились заявления ХАМАС про обстрел израильской территории. Залпы повторялись трижды, а жители города Холон едва не погибли, когда вышли посмотреть на то, как работает система ПВО. В нескольких метрах от них взорвалась упавшая на землю ракета, которую запустили из Сектора Газа.

Израильские власти ужесточают контроль на линиях соприкосновения с палестинскими территориями и наносят ответные удары.

Израиль и Палестина: новый виток насилия

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В понедельник беспорядки возобновились. Израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результаты которых, погибли несколько десятков человек.

Кроме того, после попадания ракеты возник пожар на участке нефтепровода Эйлит-Ашкелон.

© REUTERS / ILAN ROSENBERG Пожар на нефтепроводе после ракетного удара

Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.

В МИД России высказали озабоченность сложившейся ситуацией, осудив нападения на мирных граждан.

"Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности", – заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

В заявлении уточняется, что Москва во взаимодействии в региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.

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