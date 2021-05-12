Стрелку из Казани, убившему в школе 9 человек, грозит пожизненное заключение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Девять человек погибли в результате стрельбы в казанской гимназии, еще 21 получил ранения.

Инцидент произошел во вторник, 11 мая. Стрельбу устроил 19-летний студент Ильназ Галявиев, который раньше учился в этой гимназии. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, при входе в школу он также взорвал самодельное взрывное устройство.

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Стрельба в гимназии

Стрельба произошла в здании школы №175 в Казани на улице Файзи во вторник во время уроков. Юноша, который закончил учебное заведение четыре года назад, зашел в гимназию с оружием и открыл стрельбу. Кроме выстрелов в гимназии также произошел взрыв.

В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. Жертвами также стали 27-летняя учительница английского языка и 55-летняя работница школы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Специалисты отмечают, что жертв могло бы быть больше. Учителя поступили в экстренной ситуации грамотно, нажав сразу тревожную кнопку, а также закрыв детей в классах.

Нападавшего Ильназа Галявиева задержали. Во время допроса молодой человек заявил, что "осознал себя богом" и "всех ненавидел". Ранее, 26 апреля, он был отчислен за неуспеваемость с 4-го курса "ТИСБИ", где учился на IT-специалиста. В учебном заведении Галявиева характеризовали как тихого и неконфликтного студента, который "всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям". Отец молодого человека заявил СМИ, что его сын не высказывал негативных мыслей и настроений.

Известно, что Галявиев - из благополучной семьи, на него 28 апреля было официально зарегистрировано оружие. Пособников у него не было.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее в гимназии актом неоправданной жестокости. Свои соболезнования по поводу случившегося направил также президент Беларуси Александр Лукашенко.

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