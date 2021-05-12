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Снимался у Чаплина и Хичкока: умер старейший актер в мире

12.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Американский актер, режиссер и продюсер Норман Ллойд скончался в США во вторник в возрасте 106 лет, об этом сообщает издание Variety.

Ллойд умер в своем доме в Лос-Анджелесе, причина смерти не уточняется. Согласно данным интернет-ресурса oldest.org, он был самым старым действующим актером в мире. Второй и третьей в списке стали 99-летняя Бетти Уайт и 98-летняя Джоан Коуплэнд соответственно.

Ллойд родился в 1914 году, свою карьеру начал в 1923-м в Нью-Йорке. Среди его работ - роль в фильме Чарли Чаплина "Огни Рампы", а также Альберта Хичкока "Диверсант" и "Завороженный".

Наиболее известен он стал после 60 лет, когда в 1980-е годы сыграл врача в медицинской драме телеканала NBC "Сент-Элсвер". 

Карьера Ллойда продолжалась более 80 лет. Последнюю роль он исполнил в комедии "Девушка без комплексов" в 2015 году.

Всего на счету актера более чем 60 ролей в фильмах и телешоу. Кроме того, Ллойд выступал как режиссер и продюсер.

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Теги: Минск
 
 
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Карьера Нормана Ллойда продолжалась 97 лет - за все время он снялся более чем в 60 фильмах и телешоу.
 
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