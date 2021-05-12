В витебской квартире вспыхнул газ. Хозяин с ожогами в больнице

Источник материала: Tut.by

В пятом часу утра 12 мая в десятиэтажном доме на улице Терешковой в Витебске в квартире на пятом этаже вспыхнул газ. Хозяин получил ожоги, он в больнице, сообщает МЧС.





На кухне воспламенился газ, но пожар, к счастью, не начался. Во время вспышки там находился 45-летний хозяин.

Мужчина получил ожоги 1−3-й степеней тяжести, но сам смог выйти из квартиры. Его госпитализировали.





На кухне выбило окно. Конструкции жилого дома не нарушены, отмечают в МЧС.

Специалисты выясняют, из-за чего произошла вспышка газа.



