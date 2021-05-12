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В витебской квартире вспыхнул газ. Хозяин с ожогами в больнице

12.05.2021 10:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятом часу утра 12 мая в десятиэтажном доме на улице Терешковой в Витебске в квартире на пятом этаже вспыхнул газ. Хозяин получил ожоги, он в больнице, сообщает МЧС.


На кухне воспламенился газ, но пожар, к счастью, не начался. Во время вспышки там находился 45-летний хозяин.

Мужчина получил ожоги 1−3-й степеней тяжести, но сам смог выйти из квартиры. Его госпитализировали.


На кухне выбило окно. Конструкции жилого дома не нарушены, отмечают в МЧС.

Специалисты выясняют, из-за чего произошла вспышка газа.


 
Теги: Витебск
 
 
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