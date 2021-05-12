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В витебской квартире вспыхнул газ. Хозяин с ожогами в больнице
Источник материала: Tut.by
В пятом часу утра 12 мая в десятиэтажном доме на улице Терешковой в Витебске в квартире на пятом этаже вспыхнул газ. Хозяин получил ожоги, он в больнице,
На кухне воспламенился газ, но пожар, к счастью, не начался. Во время вспышки там находился 45-летний хозяин.
Мужчина получил ожоги 1−3-й степеней тяжести, но сам смог выйти из квартиры. Его госпитализировали.
На кухне выбило окно. Конструкции жилого дома не нарушены, отмечают в МЧС.
Специалисты выясняют, из-за чего произошла вспышка газа.
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Инцидент произошел рано утром 12 мая.
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