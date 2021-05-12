Пожар в Будславском костеле: епископы обсудят версии случившегося

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Вопросы реставрации Будславского костела и версии случившегося пожара в храме сегодня обсудят епископы Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в РБ, сообщил пресс-секретарь Костела ксендз Юрий Санько.

В минувший вторник утром на крыше Будславского костела возник пожар, его тушили несколько расчетов МЧС. По факту пожара СК возбудил уголовное дело, речь идет о халатности.

"Сегодня руководство Минской-Могилевской епархии будут обсуждать вопросы связанные с пожаром. Речь пойдет в том числе и о том, будет ли проводиться в этом году Будславский фэст", - сообщил Sputnik ксендз Юрий Санько.

По его словам, также будут обсуждены все версии произошедшего.

"Мне сложно утверждать по поводу того, что там могла загореться проводка. Масштабный ремонт в костеле был четыре года назад и настоятель говорит, что проводка в храме в нормальном состоянии", - сказал ксендз Юрий.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли руководство РКЦ в РБ версию о поджоге храма, собеседник агентства сказал: "это вопрос сегодня также будут обсуждаться (епископатом - Sputnik)".

Пресс-секретарь РКЦ в РБ также сообщил, что что в стадии обсуждения находится и вопрос демонтажа уникального органа в Будславском костеле. Будславский орган изготовили в конце XVIII - начале XIX столетия. Он выполнен в стиле рококо и украшен деревянной резьбой с позолотой.

© Photo : https://catholic.by Будславская икона Божией Матери считается одним из самых почитаемых образов Богородицы в Беларуси

По словам ксендза, сегодня апостольский администратор Минско-Могилеской епархии Казимир Великоселец планирует визит в министерство культуры, где будут обсуждены вопросы реставрации костела.

Пожар в Будславе

Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся 11 мая. О задымлении верхнего этажа пожарным в 7:47 сообщил местный ксендз. Пожарные расчеты прибыли достаточно быстро, они обнаружили, что огонь усиливается.

© Photo : https://catholic.by/ Пострадавших в результате пожара нет, книги, иконы и принадлежности для богослужений вынести успели

Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений. Спасли также главную святыню храма – Будславскую икону Божией Матери. Она считается одним из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.

Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.

Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.

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