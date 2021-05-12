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Дело о студенческих протестах в Минске рассмотрят в Доме правосудия
12.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Суд Советского района Минска на неделе начинает рассматривать уголовное дело о студенческих протестах в Минске, сообщили в суде.
Уголовное дело об организации "маршей студентов" расследовало Главное следственное управление Следственного комитета. По данным СК, в качестве обвиняемых привлечено 12 человек.
"14 мая в 10:30 состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 12-ти лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных ВУЗов Минска", - сообщила Sputnik в среду помощник председателя суда Советского района Минска Виктория Можейко.
По ее словам, уголовное дело будет рассматриваться в выездном судебном заседании в здании Дома Правосудия.
Как ранее сообщал Следственный комитет, среди обвиняемых студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета.
"Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской", - отметили в СК.
© Sputnik / Алексей Майшев
В обвинении сказано, что фигуранты, "действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с августа по ноябрь 2020 года, находясь в Минске, выработали план для дестабилизации обстановки на территории Республики Беларусь и принимали меры к его реализации".
Следствием установлено, что обвиняемые являлись координаторами на местах, распространяли информацию о времени и месте проведения массовых мероприятий в Telegarm-каналах, лично призывали к участию в акциях протеста, формировали у ряда лиц желание участвовать в противоправных групповых действиях.
Так, СК ранее сообщал, что во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).
"Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками КГБ. Следователями в рамках следствия были допрошены свидетели и обвиняемые. В рамках предварительного расследования проведены обыски, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника, ее содержимое тщательно проанализировано", - отметили в СК.
По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора обвиняемые заключены под стражу.
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По данным следствия, вопросы организации протестных студенческих акций, которые прошли летом-весной прошлого года, обсуждались со Светланой Тихановской.
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