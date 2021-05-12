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Дело Тихановного и Статкевича будет рассматривать Гомельский областной суд

12.05.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и еще пяти обвиняемых будет рассматривать коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда, сообщил адвокат обвиняемого Виктор Мацкевич.

На минувшей неделе Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд дело Тихановского для определения подсудности.

"Заместитель председателя Верховного суда определил, что по первой инстанции данного уголовное дело будет рассматривать Гомельский областной суд", - сообщил Sputnik в среду адвокат Мацкевич.

"Согласно материалам дела, Сергей Тихановский, Николай Статкевич а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

© Sputnik / Виктор Толочко
СК передал в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Тихановской

Как отметили в Генпрокуратуре, Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал как призыв к действию угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной. Она была признана потерпевшей и ходила давать показания в СК.

Материалы уголовного дела составляют более 170 томов, дата начала судебного процесса еще не назначена.

Дело Тихановского

Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги.

Произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого был задержан Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей. В материалах уголовного дела фигурируют также и 900 тысяч долларов, которые были найдены оперативниками в доме Тихановского.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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По данному уголовному делу, которое составляет более 170 томов, в качестве потерпевшей проходит Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.
 
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