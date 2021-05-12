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Дело Тихановного и Статкевича будет рассматривать Гомельский областной суд
12.05.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и еще пяти обвиняемых будет рассматривать коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда, сообщил адвокат обвиняемого Виктор Мацкевич.
На минувшей неделе Генеральная прокуратура Беларуси
"Заместитель председателя Верховного суда определил, что по первой инстанции данного уголовное дело будет рассматривать Гомельский областной суд", - сообщил Sputnik в среду адвокат Мацкевич.
"Согласно материалам дела, Сергей Тихановский, Николай Статкевич а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как отметили в Генпрокуратуре, Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал как призыв к действию угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной. Она была
Материалы уголовного дела составляют более 170 томов, дата начала судебного процесса еще не назначена.
Дело Тихановского
Сергей Тихановский был
Произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого был задержан Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей. В материалах уголовного дела фигурируют также и 900 тысяч долларов, которые были найдены оперативниками в доме Тихановского.
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По данному уголовному делу, которое составляет более 170 томов, в качестве потерпевшей проходит Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.
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