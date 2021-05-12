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Автопоезд с 330 кг гашиша задержали спецслужбы Беларуси и России
Источник материала: БT
Перехвачена крупная партия гашиша. 330 килограммов наркотика спрятаны были в тайнике в полу полуприцепа фуры. Перевозчик вез из Германии в Россию пиво солодовое. Фура уже пересекла белорусско-польскую границу и двигалась по трассе М1. Однако недалеко от белорусско-российской границы автопоезд был остановлен. Это совместная операция КГБ нашей страны, ФСБ России и белорусской таможни.
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Перехвачена крупная партия гашиша. 330 килограммов наркотика спрятаны были в тайнике в полу полуприцепа фуры. Перевозчик вез из Германии в Россию пиво солодовое....
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