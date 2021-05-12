Автопоезд с 330 кг гашиша задержали спецслужбы Беларуси и России

Источник материала: БT

Перехвачена крупная партия гашиша. 330 килограммов наркотика спрятаны были в тайнике в полу полуприцепа фуры. Перевозчик вез из Германии в Россию пиво солодовое. Фура уже пересекла белорусско-польскую границу и двигалась по трассе М1. Однако недалеко от белорусско-российской границы автопоезд был остановлен. Это совместная операция КГБ нашей страны, ФСБ России и белорусской таможни.



Подробности спецслужбы не разглашают. Лишь сообщают, как проходил момент задержания дальнобойщика. Чтобы убедиться, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, витебские таможенники направили автопоезд на сканер в пункт пропуска "Григоровщина". И действительно, пакеты с наркотиком были вмонтированы в пол полуприцепа, который пришлось распилить, чтобы извлечь гашиш из тайников. Следствие в отношении водителя возбудило уголовное дело, он задержан.



