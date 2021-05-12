Австрийская прокуратура начала расследование против канцлера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. В отношении канцлера Австрии Себастьяна Курца и его "правой руки" Бернхарда Бонелли начато расследование, об этом заявил сам глава правительства республики.

Следствие ведет прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений. Курц подозревается в даче ложных показаний по делу о политическом скандале с участием экс вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который произошел два года назад.

"Я всегда старался как можно лучше вспоминать и давать достоверные данные по вопросам многолетней давности по темам и сферам, которыми никогда не заведовал в правительстве, и лишь частично получал о них информацию", - заявил Курц на пресс-конйеренции.

По его словам, он всегда старался давать ответы следственной комиссии "Ибица", которая расследует это дело. Канцлер также отметил, что не собирается подавать в отставку, так как не видит на то причины.

Курц подчеркнул, что, когда прокуратура предъявит ему обвинения, он "с удовольствием" поучаствует в допросе, который состоится в рамках суда.

Расследование ведется также в отношении руководителя кабинета канцлера Австрии Бернхарда Бонелли.

Скандальное видео

Два года назад в сети появился видеоролик, снятый на Ибице и датируеммый 2017 годом, с участием экс-вице-канцлера республики и бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

По информации немецких СМИ, на опубликованной записи Штрахе говорил с женщиной, назвавшей себя племянницей российского олигарха, они обсуждали покупку медиаактивов для влияния на выборы 2017 года. Россиянка обещала приобрести долю в австрийской газете и путем публикаций поспособствовать партии политика в победе на выборах. За это Штрахе обещал собеседнице передать часть госзаказов на строительство.

Позже стало известно, что роль "россиянки" на самом деле исполнила студентка из Боснии, за что получила вознаграждение.

После этого инцидента Штрахе ушел в отставку с постов вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы, одновременно с этим произошла отставка всего правительства республики во главе с канцлером Себастьяном Курцем. В январе 2020 года Курц вновь стал федеральным канцлером Австрии.

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