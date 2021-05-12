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В Лиде в замковом озере утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В Лиде в озере прямо у стен замка утонул мужчина,
Днем 10 мая спасателям сообщили, что на поверхности озера у Лидского замка плавает то ли куртка, то ли человек.
Уже в 14.00 сотрудники спасательной станции были на месте происшествия, а также представители оперативных служб. Из воды спасатели извлекли тело мужчины, рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. Личность утонувшего установили — это 65-летний местный житель.
Причины произошедшего устанавливаются.
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Причины произошедшего устанавливаются.
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