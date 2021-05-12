В Лиде в замковом озере утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Лиде в озере прямо у стен замка утонул мужчина, сообщает «Лидская газета».





Днем 10 мая спасателям сообщили, что на поверхности озера у Лидского замка плавает то ли куртка, то ли человек.

Уже в 14.00 сотрудники спасательной станции были на месте происшествия, а также представители оперативных служб. Из воды спасатели извлекли тело мужчины, рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. Личность утонувшего установили — это 65-летний местный житель.

Причины произошедшего устанавливаются.