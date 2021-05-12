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В Лиде в замковом озере утонул мужчина

12.05.2021 15:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде в озере прямо у стен замка утонул мужчина, сообщает «Лидская газета».


Днем 10 мая спасателям сообщили, что на поверхности озера у Лидского замка плавает то ли куртка, то ли человек.

Уже в 14.00 сотрудники спасательной станции были на месте происшествия, а также представители оперативных служб. Из воды спасатели извлекли тело мужчины, рассказал начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. Личность утонувшего установили — это 65-летний местный житель.

Причины произошедшего устанавливаются.

 
 
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Причины произошедшего устанавливаются.
 
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