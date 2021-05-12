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Белорусские пограничники опять фиксируют всплеск нелегалов на границе с ЕС
12.05.2021 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пограничники задержали 34 мигрантов, которые пытались незаконно попасть в страны ЕС в период с 9 по 11 мая, сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.
Первый инцидент зафиксировали 9 мая на участке заставы "Семеновка" Гродненской погрангруппы. Как пояснили в пресс-службе, дежурному поступил сигнал тревоги сигнализационного комплекса. Группа пограничников, которая отправилась в предполагаемый район нахождения неизвестных, задержала четверых человек. Граждане Гвинеи пытались транзитом через Беларусь попасть в Польшу.
Через пару часов на участке заставы "Привалка" пограничники задержали граждан Кот-д’Ивуара, которые пытались незаконно проникнуть в Литву.
А во вторник, 11 мая, в "Брузгах" по информации местного жителя в непосредственной близости от границы задержали турка: он пешком шел в Польшу. Вечером в Браславском районе полоцкие пограничники обнаружили сразу 25 иностранцев (среди них был 21 гражданин Ирака и четыре туркмена) на четырех машинах. Как выяснилось, они планировали незаконно попасть в Литву.
© Sputnik Александр Жибуль
У всех с собой были навигаторы, мобильные телефоны, продукты и сменная одежда. Мотив – поиск лучшей жизни в Евросоюзе.
В отношении нарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима. Их ожидают крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на пять лет.
Недавно белорусские пограничники заявили, что
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Всем нарушителям придется заплатить крупный штраф, также их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на пять лет.
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