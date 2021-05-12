Белорусские пограничники опять фиксируют всплеск нелегалов на границе с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пограничники задержали 34 мигрантов, которые пытались незаконно попасть в страны ЕС в период с 9 по 11 мая, сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.

Первый инцидент зафиксировали 9 мая на участке заставы "Семеновка" Гродненской погрангруппы. Как пояснили в пресс-службе, дежурному поступил сигнал тревоги сигнализационного комплекса. Группа пограничников, которая отправилась в предполагаемый район нахождения неизвестных, задержала четверых человек. Граждане Гвинеи пытались транзитом через Беларусь попасть в Польшу.

Через пару часов на участке заставы "Привалка" пограничники задержали граждан Кот-д’Ивуара, которые пытались незаконно проникнуть в Литву.

А во вторник, 11 мая, в "Брузгах" по информации местного жителя в непосредственной близости от границы задержали турка: он пешком шел в Польшу. Вечером в Браславском районе полоцкие пограничники обнаружили сразу 25 иностранцев (среди них был 21 гражданин Ирака и четыре туркмена) на четырех машинах. Как выяснилось, они планировали незаконно попасть в Литву.

У всех с собой были навигаторы, мобильные телефоны, продукты и сменная одежда. Мотив – поиск лучшей жизни в Евросоюзе.

В отношении нарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима. Их ожидают крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на пять лет.

Недавно белорусские пограничники заявили, что фиксируют существенный рост числа "транзитных" мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страны Евросоюза. Самые проблемные участки с нелегальными мигрантами - граница с Литвой и Польшей.

Читайте также: