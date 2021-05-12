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Центр городской жизни ликвидирован в Гродно по требованию прокуратуры

12.05.2021 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Частное учреждение "Центр городской жизни" ликвидировано в Гродно по инициативе прокуратуры в связи с грубым нарушением законодательства, сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

© Sputnik Сергей Лескеть
Задержан художник Алесь Пушкин

В конце марта 2021 года в отношении руководителя данного учреждения Павла Можейко и художника Алеся Пушкина прокуратура возбудила уголовное дело. Поводом для возбуждения дела стала выставленная картина с изображением Евгения Жихаря с автоматом.

"На выставке Пушкин, говоря о Жихаре, назвал его человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками, чем прославлял того, кто участвовал в деятельности нацистских организаций, признанных виновными в военных преступлениях. Фактически под видом художественной выставки реализованы деструктивные идеи, направленные на героизацию военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и реабилитацию нацизма", – сообщили Sputnik в службе информации прокуратуры области.

Прокурор Гродно на основании закона "О противодействии экстремизму" подготовил и направил в экономический суд области исковое заявление о ликвидации культурно-просветительского частного учреждения "Центр городской жизни" в связи с грубым нарушением законодательства. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Исковое заявление в суд направил прокурор Гродно на основании закона "О противодействии экстремизму".
 
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