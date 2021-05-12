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В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело 80-летней женщины

12.05.2021 19:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело пожилой женщины. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

12 мая в милицию поступило сообщение о том, что в прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело. Из воды извлекли тело 80-летней местной жительницы.

Обстоятельства гибели устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, ее смерть не носит криминального характера.

 
 
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Обстоятельства гибели устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, ее смерть не носит...
 
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