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В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело 80-летней женщины
Источник материала: Tut.by
В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело пожилой женщины. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера. Об этом
12 мая в милицию поступило сообщение о том, что в прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело. Из воды извлекли тело 80-летней местной жительницы.
Обстоятельства гибели устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, ее смерть не носит криминального характера.
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Обстоятельства гибели устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, ее смерть не носит...
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