В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело 80-летней женщины

Источник материала: Tut.by

В прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело пожилой женщины. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

12 мая в милицию поступило сообщение о том, что в прибрежной зоне Солигорского водохранилища нашли тело. Из воды извлекли тело 80-летней местной жительницы.

Обстоятельства гибели устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным сведениям, ее смерть не носит криминального характера.