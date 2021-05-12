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Суд арестовал стрелка из Казани на 2 месяца

12.05.2021 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Суд принял решение арестовать на два месяца Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе.

© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
Стрельба в гимназии Казани глазами школьников – видео

В среду 12 мая следователи попросили в Советском районном суде города назначить ему в качестве меры ограничения двухмесячное содержание под стражей.

Согласно постановлению суда Галявиев будет находиться под стражей до 11 июля текущего года.

Как заявил судья в ходе заседания, такое решение было вынесено, поскольку есть опасения, что на свободе он может продолжить совершать противоправные действия.

Что произошло в Казани

ЧП в учебном заведении произошло 11 мая 2021 года. В гимназию №175 пришел вооруженный выпускник. 19-летний Галявиев целенаправленно входил в классы и убивал школьников и учителей. Дело квалифицировано как теракт. В момент нападения в школе находились около 800 человек.

Оружие, как установлено, было приобретено в соответствии с законодательством. Перед расправой подозреваемый успел войти и привести в действие взрывное устройство. Следствие ведут представители Центрального управления Следственного комитета России.

У Галявиева не было сообщников, как сообщалось ранее. На преступление он пошел в одиночку. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее был опубликован видеоролик, где задержанный заявляет, что возомнил себя "богом". В квартире Галявиева эксперты уже провели обыск. Среди вещей задержанного найдены компоненты взрывного устройства, а также Коран.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно постановлению суда Галявиев будет находиться под стражей как минимум до 11 июля текущего года.
 
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