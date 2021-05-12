Десятки ракет снова запущены в сторону Израиля из Газы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Десятки ракет снова запущены из сектора Газа в сторону городов Израиля.

Ранее движение Хамас заявило, что осуществило атаки израильских городов 130 ракетами.

В ответ Военно-воздушные силы армии Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в Газе. По информации палестинского минздрава, жертвами налетов стали как минимум 65 человек.

Израиль и Палестина: новый виток насилия

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В понедельник беспорядки возобновились. Израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых, погибли несколько десятков человек.

Кроме того, после попадания ракеты возник пожар на участке нефтепровода Эйлит-Ашкелон.

Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.

В МИД России высказали озабоченность сложившейся ситуацией, осудив нападения на мирных граждан.

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