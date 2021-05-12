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Десятки ракет снова запущены в сторону Израиля из Газы
13.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Десятки ракет снова запущены из сектора Газа в сторону городов Израиля.
Ранее движение Хамас заявило, что осуществило атаки израильских городов 130 ракетами.
В ответ Военно-воздушные силы армии Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в Газе. По информации палестинского минздрава, жертвами налетов стали как минимум 65 человек.
Израиль и Палестина: новый виток насилия
Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая
В понедельник беспорядки возобновились. Израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых, погибли несколько десятков человек.
Кроме того, после попадания ракеты возник пожар на участке нефтепровода Эйлит-Ашкелон.
Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.
В МИД России
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Обстрелы происходят на фоне осложнения обстановки в Восточном Иерусалиме, где зафиксированы многочисленные столкновения израильских полицейских с палестинцами.
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