Глобальный сбой произошел в соцсети TikTok

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Глобальный сбой произошел в работе социальной сети TikTok, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего проблемы в функционировании популярных интернет-сайтов.

Пользователи во множестве стран начали жаловаться на сбои в работе соцсети вечером в среду.

Более 83% пользователей сообщили о проблемах с воспровизведением видео, некоторые испытывали трудности с авторизацией.

TikTok – популярное приложение для создания и просмотра кратких видеороликов. Оно принадлежит компании из КНР ByteDance. Приложение вышло в 2018 году и стало лидером в своем сегменте.