ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глобальный сбой произошел в соцсети TikTok

13.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Глобальный сбой произошел в работе социальной сети TikTok, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего проблемы в функционировании популярных интернет-сайтов.

Пользователи во множестве стран начали жаловаться на сбои в работе соцсети вечером в среду.

Более 83% пользователей сообщили о проблемах с воспровизведением видео, некоторые испытывали трудности с авторизацией.

TikTok – популярное приложение для создания и просмотра кратких видеороликов. Оно принадлежит компании из КНР ByteDance. Приложение вышло в 2018 году и стало лидером в своем сегменте.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 83% пользователей сообщили о проблемах с воспровизведением видео, некоторые испытывали трудности с авторизацией.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд арестовал стрелка из Казани на 2 месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by