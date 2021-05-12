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Глобальный сбой произошел в соцсети TikTok
13.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Глобальный сбой произошел в работе социальной сети TikTok, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего проблемы в функционировании популярных интернет-сайтов.
Пользователи во множестве стран начали жаловаться на сбои в работе соцсети вечером в среду.
Более 83% пользователей сообщили о проблемах с воспровизведением видео, некоторые испытывали трудности с авторизацией.
TikTok – популярное приложение для создания и просмотра кратких видеороликов. Оно принадлежит компании из КНР ByteDance. Приложение вышло в 2018 году и стало лидером в своем сегменте.
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Более 83% пользователей сообщили о проблемах с воспровизведением видео, некоторые испытывали трудности с авторизацией.
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