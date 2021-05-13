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Ракетные обстрелы и погромы: что происходит между Израилем и Палестиной

13.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Напряженная ситуация остается между Израилем и сектором Газа. В среду и в ночь на четверг Израиль и палестинские группировки из сектора Газа продолжили обмениваться ударами.

После заявления о ракетном ударе по Тель-Авиву военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило об ударе по Иерусалиму.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил, что применил свыше 1,5 тысяч боеприпасов. Также была использована боевая авиация.

По данным военных, около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Межэтнический конфликт

Кроме того, сложная обстановка наблюдается в городах Израиля Лод и Акко. Там власти вынуждены были усилить меры безопасности из-за межэтнических столкновений. Палестинцы поджигали автомобили и дома израильтян. Арабские подростки собирались организовать пожар в синагоге и других священных местах. Сейчас в городах действует режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что новый виток в конфликте между сторонами произошел 10 мая после беспорядков возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В уличной акции пострадали более 700 палестинцев.

Международная позиция

В МИД России высказали озабоченность сложившейся ситуацией, осудив нападения на мирных граждан.

"Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности", – заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

В заявлении уточняется, что Москва во взаимодействии в региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.

Ряд стран предложил провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности в регионе. Предполагаемое открытое заседание должно пройти с участием представителей израильской и палестинской сторон.

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Теги: Минск
 
 
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