Ситуация на Чернобыльской АЭС: уровень ядерной безопасности в норме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги, говорится в справке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук.

Ранее журнал Science сообщил, что на ЧАЭС фиксируется рост числа нейтронов, который свидетельствует об усилении интенсивности ядерных реакций в одном из помещений энергоблока №4. Там сейчас находятся так называемые топливосодержащие массы, которые образовались после аварии в 1986 году.

Институте проблем безопасности АЭС опубликовал сообщение, в котором заявил, что рост потока нейтронов происходит так, как ученые института и предполагали ранее, и не превышает установленных пределов безопасности, а потоки активных частиц на аварийном 4-м энергоблоке далеки от критических значений.

Уточняется, что проект так называемого конфайнмента (сооружение "Арка") предполагал в последующие четыре года увеличение интенсивности деления нейтронов. Скопление частиц локализовано в подреакторном помещении. Так, еще в 2015 году по результатам расчетно-экспериментальных работ было предсказано, что скопление ядерных частиц сконцентрировано на месте растекания лавоподобных материалов.

На динамику активности ядерного топлива сезонно оказывают осадки. Но влага и конденсат ни разу не превысили расчетные данные ученых. В дальнейшем необходимо избегать переувлажнения в эпицентре скопления, так как именно жидкость напрямую влияет на процесс деления нейтронов. Для этой цели разработана программа мониторинга состояния аварийного энергоблока.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. тогда взорвался 4-й энергоблок. В результате катастрофы произошел выброс радиоактивных веществ. Свыше 95% топлива разлилось в подреакторное помещение. Причиной аварии стало грубое нарушение условий эксплуатации электростанции.

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