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Десяток ударов ножом: суд назначил 20 лет минчанину за убийство племянницы
13.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая - Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласила приговор минчанину, который нанес не менее 10 ударов ножом племяннице в область шеи и пытался убить ее знакомого, сообщили в столичной прокуратуре.
Конфликт между ранее несудимым минчанином, племянницей и ее знакомым
Свидетелем этих событий стала супруга обвиняемого, которая пыталась пресечь противоправные действия. Однако из-за угроз насилием в ее адрес она взяла малолетнего ребенка и покинула квартиру.
"Минский городской суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сообщили Sputnik в четверг в службе информации прокуратуры Минска.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Суд также взыскал с обвиняемого материальную компенсация морального вреда, причиненного преступлениями.
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Свидетелем кровавой драмы, которая разыгралась осенью прошлого года, была супруга обвиняемого, которая попыталась пресечь противоправные действия.
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