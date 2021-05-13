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Десяток ударов ножом: суд назначил 20 лет минчанину за убийство племянницы

13.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласила приговор минчанину, который нанес не менее 10 ударов ножом племяннице в область шеи и пытался убить ее знакомого, сообщили в столичной прокуратуре.

Конфликт между ранее несудимым минчанином, племянницей и ее знакомым случился в ноябре прошлого года на почве личных неприязненных отношений. Потом эксперты установят, что девушке были нанесены множественные удары ножом, от которых она скончалась, а ее другу нетрезвый обвиняемый нанес ножевое ранение в область брюшной полости.

Свидетелем этих событий стала супруга обвиняемого, которая пыталась пресечь противоправные действия. Однако из-за угроз насилием в ее адрес она взяла малолетнего ребенка и покинула квартиру.

"Минский городской суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сообщили Sputnik в четверг в службе информации прокуратуры Минска.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Суд также  взыскал с обвиняемого материальную компенсация морального вреда, причиненного преступлениями.

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Теги: Минск
 
 
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Свидетелем кровавой драмы, которая разыгралась осенью прошлого года, была супруга обвиняемого, которая попыталась пресечь противоправные действия.
 
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