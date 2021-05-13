ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка "развела" знакомых минимум на 750 тысяч долларов

13.05.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik.  Жительница столицы выманила у знакомых как минимум 750 тысяч долларов, аферу долговых обязательств раскрыли оперативники УВД Минской области, сообщили в МВД.

Поводом для возбуждения уголовных дел стало обращение в милицию 35-летней минчанки, которая заявила, что ее 39-летняя знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла взаймы для развития бизнеса.

"Было установлено, что должница придумала версию о том что продает дорогие шубы, а потратила все деньги на рестораны, шопинг, путешествия. Еще четыре человека поверили в историю с земельным участком и отдали ей 20 тысяч", - рассказали Sputnik в четверг в МВД.

Но все рекорды по доверчивости побил 30-летний минчанин, который принес ей 500 тысяч долларов - для этого он продал полученный в наследство строительный бизнес. Что же за это пообещала ему минчанка с криминальным талантом, оперативники не сообщают.

По данным следствия, она входила в доверие к своим кредиторам - в том числе и через обман. К примеру, организовывала им типичные консультации с финансовыми работниками, врачами и юристами под видом эксклюзивных услуг, после чего просила взаймы.

Пока установлено более 10 потерпевших, у которых женщина выманила около 750 тысяч долларов США. Следствие возбудило уголовные дела по фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах.

В МВД сообщили, что минчанка ранее привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они из потерпевших настолько поверил обвиняемый, что продал семейный бизнес и принес ей полмиллиона долларов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Десяток ударов ножом: суд назначил 20 лет минчанину за убийство племянницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by