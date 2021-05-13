Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Жительница столицы выманила у знакомых как минимум 750 тысяч долларов, аферу долговых обязательств раскрыли оперативники УВД Минской области, сообщили в МВД.

Поводом для возбуждения уголовных дел стало обращение в милицию 35-летней минчанки, которая заявила, что ее 39-летняя знакомая не возвращает 40 тысяч долларов, которые взяла взаймы для развития бизнеса.

"Было установлено, что должница придумала версию о том что продает дорогие шубы, а потратила все деньги на рестораны, шопинг, путешествия. Еще четыре человека поверили в историю с земельным участком и отдали ей 20 тысяч", - рассказали Sputnik в четверг в МВД.

Но все рекорды по доверчивости побил 30-летний минчанин, который принес ей 500 тысяч долларов - для этого он продал полученный в наследство строительный бизнес. Что же за это пообещала ему минчанка с криминальным талантом, оперативники не сообщают.

По данным следствия, она входила в доверие к своим кредиторам - в том числе и через обман. К примеру, организовывала им типичные консультации с финансовыми работниками, врачами и юристами под видом эксклюзивных услуг, после чего просила взаймы.

Пока установлено более 10 потерпевших, у которых женщина выманила около 750 тысяч долларов США. Следствие возбудило уголовные дела по фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах.

В МВД сообщили, что минчанка ранее привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

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