В Лунинце мать оставила 4-летнего сына с пьяным знакомым. Тот выбросил ребенка с балкона

Источник материала: Tut.by

В Лунинце мужчина сбросил с балкона второго этажа многоэтажки четырехлетнего ребенка, сообщает СК .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

9 мая в больницу привезли четырехлетнего мальчика с травмами.

Выяснилось, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с пьяным 44-летним знакомым, чтобы самой сходить в гости. Когда женщина ушла, мужчина выбросил ребенка с балкона квартиры на втором этаже дома. Мальчика под окнами нашли соседи.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения).

Подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка.