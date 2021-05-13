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В Лунинце мать оставила 4-летнего сына с пьяным знакомым. Тот выбросил ребенка с балкона
Источник материала: Tut.by
В Лунинце мужчина сбросил с балкона второго этажа многоэтажки четырехлетнего ребенка, сообщает
9 мая в больницу привезли четырехлетнего мальчика с травмами.
Выяснилось, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с пьяным 44-летним знакомым, чтобы самой сходить в гости. Когда женщина ушла, мужчина выбросил ребенка с балкона квартиры на втором этаже дома. Мальчика под окнами нашли соседи.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения).
Подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка.
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