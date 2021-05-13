Президент Союза волейбола Эстонии не смог попасть в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Союза волейбола Эстонии и вице-спикер парламента Ханно Певкур не смог вылететь в Беларусь, ему отказали в регистрации, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR .

Певкур в четверг должен был вылететь из Таллинна в белорусскую столицу, он собирался поддержать свою сборную в соревнованиях квалификации чемпионата Европы. Однако не смог этого сделать.

Певкур планировал вылететь из Таллина в белорусскую столицу в четверг, он собирался поддержать свою сборную на соревнованиях квалификации чемпионата Европы. Однако не смог этого сделать.

Как пояснил президент федерации, у него было приглашение от Белорусской федерации волейбола. Тем не менее, на регистрации Певкуру сообщили, что не могут пустить его в самолет, так как он находится в списке тех, кому запрещен въезд в республику.

Как стало известно, позже вопрос удалось решить, однако регистрация уже завершилась, поэтому вылететь у Певкура не получилось.

По его словам, он не получал официальной информации о внесении в какие-либо списки.

В Белорусской федерации волейбола сообщили, что с произошедшим знакомы. "Мы в курсе происходящего. Но федерация не комментирует данную ситуацию", – сказал Sputnik представитель БФВ.

Квалификация ЧЕ в Минске проходит среди команд группы А. В ней играют сборные Эстонии, Швейцарии и Беларуси.