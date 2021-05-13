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Пьяный мужчина в Лунинце выбросил ребенка с балкона
13.05.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Лунинца, который выбросил с балкона второго этажа четырехлетнего мальчика, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По информации правоохранителей, инцидент произошел 9 мая – вечером в милицию поступила информация, что в больницу доставлен несовершеннолетний с травмами.
"Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже", – сказали в СК.
Там также уточнили, что пострадавшего у дома нашли соседи.
В отношении мужчины местным райотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения).
Подозреваемый гражданин во время допроса заявил, что в тот момент был пьян и причину своего поступка пояснить не может.
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Подозреваемый гражданин во время допроса заявил, что в тот момент был пьян и причину своего поступка пояснить не может.
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