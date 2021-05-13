Киберпреступность в Беларуси: МВД рассказало, как защитить свои деньги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Беларусь, Россия и Украина занимают одно из лидирующих мест по количеству хакеров в мире. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

"Наша "кузница хакеров", если можно так сказать, – это БГУИР и РТИ. Там действительно готовятся классные специалисты, которые оценены не только на территории Беларуси, СНГ и мира. Но какой пойти дорогой – это выбор каждого из них. Либо он свое образование, те знания, которые он приобрел, посвятит развитию, написанию какого-то определенного софта, ПО и так далее, развитию предприятия, либо он просто будет на этом незаконно зарабатывать", – сказал Андрей Ковалев.

По его мнению, нужно приучать людей к цифровой гигиене. Причем с самого юного возраста.

Телефон как хранилище

Никто не защищен на 100%, считает эксперт. К телефону обычно привязаны мобильный банкинг либо интернет-банкинг, аккаунты в социальных сетях, потому что это удобно, а люди по природе своей ленивы. Поэтому стоит быть внимательными и применять меры предосторожности.

"Мы сегодня должны понимать, что, если, не дай бог, что-то случилось с телефоном, и вы сдаете его в ремонт, вы должны отвязать все учетные записи, удалить мобильный банкинг, вы должны закрыть эту информацию либо перенести ее на другой носитель. И потом отдать полностью "голый" телефон, установленный до заводских настроек, если это возможно, в тот или иной пункт ремонта", – отметил Андрей Ковалев.

Технически возможно считать информацию с мобильного телефона, даже если злоумышленник находится на удалении, отметил эксперт.

"Сейчас телефоны перестали быть телефонами и выполнять свою основную функцию – чтобы позвонить либо обменяться какой-то информацией. Это хранилище очень больших данных, это, как правило, несколько форматов связи. Если операторы сотовой связи начинали с 2G, то сегодня уже в Республике Беларусь мы идем 5G, это потоки информации данных. Технически это возможно", – сказал Андрей Ковалев.

Громкое дело на 200 тысяч долларов

Самая крупная сумма, которую кибермошенникам удалось выманить у человека, – более 200 тысяч долларов США. Процедура изъятия заняла около двух недель.

По словам Андрея Ковалева, злоумышленники по телефону представились гражданину работниками банка и, назвав его личные данные, сказали, что в банке завелись мошенники, и для того, чтобы их изобличить, предложили поучаствовать в оперативной игре.

"Человек за две недели провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов. Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Работники банка говорили: "Остановитесь, что вы делаете?" Его предупреждали, что вы общаетесь с мошенниками. Человек говорил, мол, "я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Я вам не верю, мы вас всех изобличим". В итоге через две недели была списана абсолютно полностью вся сумма. И денег нет", – рассказал эксперт.

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД заявил, что члены преступной группы задержаны, по ним продолжается работа. Андрей Ковалев пообещал, что в ближайшее время будет обнародована новая громкая информация по этому делу.

Как выманивают деньги по интернету?

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка, стали активно звонить белорусам в середине осени. За несколько месяцев схемы обмана усовершенствовались. Сначала мошенники просто представлялись сотрудниками банков и разными способами убеждали назвать номер карты или другие данные, которые позволяют получить доступ к интернет-банкингу.

Позже они стали вести себя более нагло: например, угрожали человеку, что его могут обвинить в мошенничестве, если он скажет неправильные данные карточки, и даже перезванивали, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Еще один способ обмана – это предложение установить на телефон жертвы специальные приложения, позволяющие мошенникам получать удаленный доступ к смартфону.

Киберпреступники оперативно реагируют на ситуацию и видоизменяют свои схемы. Иногда хакеры представляются сотрудниками правоохранительных органов или госслужащими.

Правоохранители и банковские работники в который раз предупреждают белорусов: нельзя никому сообщать номера карты, три цифры с обратной ее стороны, пароли и коды, особенно по телефону или в переписках в соцсетях и мессенджерах, когда установить личность собеседника достаточно сложно.

Ни под каким предлогом нельзя отправлять фото банковских карточек по интернету, переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. Нужно помнить, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиентов.

В случае утраты карты правоохранители рекомендуют незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки. Кроме того, необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное ПО, использовать сложные пароли.

Хищение денежных средств с банковского счета влечет уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.