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Информация о гибели в Израиле уроженки Беларуси уточняется
14.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Белорусские дипломаты уточняют информацию о гибели уроженки Беларуси в результате обстрела в израильском городе Ашкелон, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил советник посольства Беларуси в Израиле Станислав Венцель.
© Photo : Посольство Израиля в Беларуси
"Мы не можем сказать, она гражданка Беларуси или нет. Она не состоит у нас на консульском учете. Возможно, она является уроженка Беларуси, но не является гражданской Беларуси. Мы опираемся на информацию, которую предоставляет израильская полиция, Интерпол, который аккумулирует данные по иностранным гражданам. Мы с ними постоянно держим связь. Они сказали, что на сегодняшний день среди жертв в результате конфликта белорусских граждан нет", – отметил дипломат.
По данным, появившимся в СМИ и интернете, женщина переехала в Израиль в 1990 году. В белорусском обществе Ашкелона она не состояла.
По сведениям израильских СМИ, погибла 57-летняя Нэлла Гуревич. Ее соседи не смогли сказать, из какого белорусского города она приехала в Израиль.
Межэтнический конфликт
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный.
С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории были выпущены около 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля.
В ответ Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
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Вполне вероятно, погибшая родилась в Беларуси, по некоторым сведениям, в 1990 году она перебралась в Израиль.
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