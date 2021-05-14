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Конфликт Израиля и Палестины продолжается: что известно на данный момент

14.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Несколько сотен человек пострадали за последние сутки на палестинских территориях вследствие нынешней эскалации между палестинцами и израильтянами, об этом сообщает палестинский офис Красного полумесяца.

Часть людей пострадала при использовании израильской полицией слезоточивого газа, а также вследствие применения резиновых пуль, ранения в секторе Газа вызвали бомбовые удары. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. С начала конфликта было выпущено свыше 1750 ракет по территории Израиля.

В пятницу утром военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС  распространило в социальных сетях заявление о том, что сотни ракет были выпущены по израильскому городу Ашкелону.

Отмечалось, что это "ответ на нападения на мирных жителей и бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры". Как сообщала пресс-служба армии Израиля, сирены срабатывали в приграничных с Газой поселках и городах каждые пять-десять минут. Люди вынуждены были провести ночь в бомбоубежищах.

В пятницу ночью израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что операция израильской армии в секторе Газа продолжится "сколько необходимо", и последнее слово в ней еще не сказано, а ХАМАС заплатит очень высокую цену.

© CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher
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Чуть позже армия Израиля выступила сообщила о том, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже источник РИА Новости в структурах безопасности отметил, что армия Израиля "в данный момент не ведет наземное вторжение в сектор Газа".

Международная реакция

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалации ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле, написал он в Twitter. Гутерреш считает, что конфликт может служить для усиления радикализации и экстремизма во всем регионе.

В МИД России высказали озабоченность сложившейся ситуацией и заявили, что Москва во взаимодействии в региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.

Межэтнический конфликт

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером, притом деэскалации конфликта не наблюдается. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.

Израиль нанес удары по Сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. Минздрав Палестины заявил о 109 убитых в Газе.

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Теги: Минск
 
 
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За четверо суток обе стороны из-за ракетных обстрелов понесли жертвы среди населения, сотни людей пострадали.
 
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