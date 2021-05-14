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В больнице умерла пенсионерка, которая пострадала на пожаре на хуторе в Мостовском районе

14.05.2021 10:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В больнице умерла женщина, которая получила ожоги в результате пожара на даче в Мостовском районе неделю назад. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного управления МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Информация о смерти в больнице 67-летней женщины, пострадавшей во время пожара на хуторе Коты Мостовского района, поступила днем в четверг, 13 мая — медики боролись за ее жизнь почти неделю. Ранее сообщалось, что пенсионерка получила ожоги конечностей I-II степеней, у нее было обожжено около 50% тела.

Пожар случился рано утром 8 мая в доме, который использовался в качестве дачи. МЧС вызвал мужчина, который, проезжая мимо, заметил, что постройка горит. Прибывшие спасатели нашли хозяйку, которая приехала накануне на хутор из Минска, в 50 метрах от строения — она была без сознания. Пламя серьезно повредило крышу и стены здания, в доме сгорело имущество. Предположительной причиной возникновения пожара назвали неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось, что женщина получила серьезные ожоги, у нее было обжжено около 50% тела.
 
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