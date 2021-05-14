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В больнице умерла пенсионерка, которая пострадала на пожаре на хуторе в Мостовском районе
Источник материала: Tut.by
В больнице умерла женщина, которая получила ожоги в результате пожара на даче в Мостовском районе неделю назад. Об этом
Информация о смерти в больнице 67-летней женщины, пострадавшей во время пожара на хуторе Коты Мостовского района, поступила днем в четверг, 13 мая — медики боролись за ее жизнь почти неделю. Ранее
Пожар
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Ранее сообщалось, что женщина получила серьезные ожоги, у нее было обжжено около 50% тела.
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