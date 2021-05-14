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Приговор за зверское убийство в Гродно: 17 лет и 100 тысяч морального вреда

14.05.2021 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 мая – Sputnik, Инна Гришук. Гродненца, который с особой жестокостью убил мужчину, приехавшего в областной центр на учебу, осудили. Дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда.

История произошла в конце января на съемной квартире, которую арендовал 38-летний мужчина. На теле убитого были многочисленные колото-резанные раны. Известно, что он приехал в Гродно на курсы повышения квалификации. Подозреваемого в убийстве жителя Гродно нашли по отпечаткам пальцев, оставленным в квартире, и взяли под стражу. Было возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси, дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда признала, что 40-летний обвиняемый умышленно с особой жестокостью лишил жизни человека. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшим 100 тысяч рублей морального вреда и компенсировать чуть более 5500 рублей, которые пошли на погребение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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Теги: Гродно
 
 
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Мужчина в конце января приехал в Гродно на курсы повышения квалификации и был жестоко убит на съемной квартире.
 
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