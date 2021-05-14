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Приговор за зверское убийство в Гродно: 17 лет и 100 тысяч морального вреда
14.05.2021 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 14 мая – Sputnik, Инна Гришук. Гродненца, который с особой жестокостью убил мужчину, приехавшего в областной центр на учебу, осудили. Дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда.
История
Как сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси, дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда признала, что 40-летний обвиняемый умышленно с особой жестокостью лишил жизни человека. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшим 100 тысяч рублей морального вреда и компенсировать чуть более 5500 рублей, которые пошли на погребение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Мужчина в конце января приехал в Гродно на курсы повышения квалификации и был жестоко убит на съемной квартире.
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