В Гродно на железнодорожной станции сгорело 2,5 тонны макулатуры

Источник материала: Tut.by

В Гродно на железнодорожной станции горела площадка для сбора макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного управления МЧС Беларуси.



Фото: МЧС

Ближе к вечеру в четверг, 13 мая, начался пожар на открытой площадке заготовки, прессовки и хранения вторсырья, которая находится на железнодорожной станции Лососно в городской черте. Пламя полыхало на 200 м2 и уничтожило 2,5 тонны макулатуры. Также огонь повредил пресс-упаковщик и ленточный конвейер. Сообщений о пострадавших нет.

Пока причина пожара не установлена.