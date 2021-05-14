ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно на железнодорожной станции сгорело 2,5 тонны макулатуры

14.05.2021 10:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на железнодорожной станции горела площадка для сбора макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного управления МЧС Беларуси.


Фото: МЧС

Ближе к вечеру в четверг, 13 мая, начался пожар на открытой площадке заготовки, прессовки и хранения вторсырья, которая находится на железнодорожной станции Лососно в городской черте. Пламя полыхало на 200 м2 и уничтожило 2,5 тонны макулатуры. Также огонь повредил пресс-упаковщик и ленточный конвейер. Сообщений о пострадавших нет.

Пока причина пожара не установлена.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на площадке для хранения вторсырья начался ближе к вечеру четверга, 13 мая.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В больнице умерла пенсионерка, которая пострадала на пожаре на хуторе в Мостовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by