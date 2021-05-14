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В Гродно на железнодорожной станции сгорело 2,5 тонны макулатуры
Источник материала: Tut.by
В Гродно на железнодорожной станции горела площадка для сбора макулатуры. Об этом
Ближе к вечеру в четверг, 13 мая, начался пожар на открытой площадке заготовки, прессовки и хранения вторсырья, которая находится на железнодорожной станции Лососно в городской черте. Пламя полыхало на 200 м2 и уничтожило 2,5 тонны макулатуры. Также огонь повредил пресс-упаковщик и ленточный конвейер. Сообщений о пострадавших нет.
Пока причина пожара не установлена.
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Пожар на площадке для хранения вторсырья начался ближе к вечеру четверга, 13 мая.
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