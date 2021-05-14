Пока тайна: адвокатам Бабарико разрешили провести встречу в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая - Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси возобновила после перерыва рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще 7 обвиняемых, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

Перерыв был объявлен на один день. Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом судебного процесса, адвокатам основного обвиняемого разрешили провести встречу с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.

Как ранее писал Sputnik, Бабарико в суде заявлял ходатайство о том, чтобы ему позволили провести конфиденциальную встречу со своими защитниками в следственном изоляторе КГБ не менее пяти раз. Свое ходатайство в этой части Бабарико пояснил суду тем, что он встречается со своими адвокатами только перед судебным заседанием и поговорить без свидетелей ему не представляется возможным: возле клетки в зале суда все время стоит конвой.

Встреча состоялась

Виктора Бабарико защищают три адвоката. Сегодня один из адвокатов подтвердил Sputnik, что разрешенная встреча в СИЗО прошла. "На ней два адвоката", - сказала защитник, уточнив, что она не присутствовала. Еще один защитник Бабарико Дмитрий Лаевский категорически отказался сообщить о том, как прошла встреча в СИЗО с его доверителем. На стадии предварительного следствия с адвокатов обвиняемых была взята подписка о неразглашении.

Источники Sputnik, знакомые с ходом расследования данного уголовного дела и судебного процесса, сомневаются, что встреча в СИЗО адвокатов и Бабарико изменит стратегию защиты основного фигуранта.

"Я очень сильно сомневаюсь, что адвокаты или сам Бабарико решили признать вину, либо дать показания в суде", - сказал собеседник Sputnik.

Бабрико - единственный из восьми обвиняемых, который не признал вину, а также отказался давать показания в суде. После того, как ему было предъявлено обвинение в суде, он заявил, что не считает себя виновным , расценивает свое дело как политически мотивированное и "взял обет молчания". В суде он вопросов свидетелям не задавал, только несколько раз заявлял ходатайства о встрече с адвокатами в СИЗО КГБ.

Сегодня в суде прокурор читает материалы дела, в зале присутствует около десяти человек.

В чем обвиняют фигурантов

Материалы дела оставляют 120 томов, все семь обвиняемых, за исключением основного фигуранта дела, признали вину, шесть заключили досудебное соглашение со следствием. В соответствии с законодательством, им не может быть назначено более семи с половиной лет лишения свободы - не больше половины максимального срока по статье за дачу взяток. Бабарико по данной статье грозит максимальный срок – до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем.

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