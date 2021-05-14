Белоруска о происходящем в Израиле: хочется, чтобы все быстрее закончилось

Источник материала: Sputnik Беларусь

Местная пресса сообщает о возможной наземной операции. Sputnik связался с белоруской, живущей в Тель-Авивском округе в городе Холон. Екатерина работает в местной больнице, девушка согласилась рассказать некоторые подробности.

- Екатерина, как происходящее сказывается на обычной жизни?

- Когда мы слышим сирены, то должны в течение двух минут спрятаться в укрытии. Это может быть защищенная комната в квартире. Она отличается от других утолщенными стенами, массивными железными дверями и ставнями. В более старых домах в подвалах предусмотрено обустроенное бомбоубежище для всего здания. Где нет ни того, ни другого, рекомендуется оставаться на лестничных проемах не на нижних и не на верхних этажах.

Очень жалко погибших. Сегодня сообщалось о шести жертвах, в том числе о пятилетнем ребенке – ракета попала в железные ставни и пробила защиту. Этим смертям нет оправдания.

Я впервые здесь столкнулась с таким масштабными обстрелами. Проживаю в Израиле пять лет. Примерно два года назад звучали сирены, ракеты летели в сторону Тель-Авива, тогда ситуацию быстро взяли под контроль. Но больше чем ракеты, от которых можно спрятаться, меня беспокоит раскол общества. Обостряются взаимоотношения арабов и евреев, толпа устраивает самосуд над случайными прохожими. Очень страшно. Хочется, чтобы люди оставались людьми в любой ситуации.

- Есть ли какие-то ограничения?

- У нас нет уличных беспорядков, но звуки сирен нарушают привычный ритм жизни. Я, например, лишний раз не покидаю квартиру, поскольку знаю, что здесь быстро могу оказаться в безопасной комнате.

Ограничений не вводили, здесь более-менее спокойно, чего не скажешь о других городах в центре страны. Например, в городе Лод (в 20 км юго-восточнее Тель-Авива – Sputnik) ситуация вышла из-под контроля полиции. Недалеко город Бат-Ям (на побережье Средиземного моря), где также случились волнения.

- Из Беларуси кажется, что с каждым днем ситуация ухудшается. Чувствуется ли нарастающее напряжение?

- Напряжение чувствуется банально из-за того, что люди не могут выспаться. Даже в защищенной комнате просыпаешься от звуков сирен. Вчера я была на работе, и трижды за смену нужно было покидать кабинеты или комнату отдыха (ночью).

В первый день бомбардировок центра сирены работали практически нон-стоп - по 30-40 минут сидели в укрепленных помещениях. Вчера (разговор состоялся поздним вечером 13 мая – Sputnik) было три звуковых оповещения, сегодня одно. То есть можно говорить, что снаряды в наш регион летят все реже. Но это касается только центра. Могу судить по новостям, что юг бомбят чаще, и жизнь там более беспокойная. Мы с нетерпением ждем счастливой развязки с минимальным количеством жертв.

- О чем говорят местные СМИ? Возможна ли реальная наземная военная операция?

- Местные СМИ полностью освещают происходящее в разных точках страны. Сообщают и о линчеваниях мирного населения. И в последнее время действительно говорят, что есть несколько вариантов наземных операций. Но будут ли к этому прибегать – остается тайной. Все мы хотим наименьшего числа жертв, а наземное столкновение чревато серьезными последствиями.

- Не планируете ли на время вернуться в Беларусь, если это возможно?

- Даже если я бы хотела, то не смогла бы. Закрыты аэропорты, в том числе "Бен Гурион". В первый день рейсы перенаправляли на Кипр, затем в Эйлат. Сейчас я не уверена, что Израиль вообще принимает какие-либо самолеты.

Муж и ребенок находятся в Беларуси. Они вылетели туда за неделю до начала обстрелов. И пока вернуться должен только супруг. Это не связано с происходящими событиями, так было запланировано. Но я в любом случае не хотела бы, чтобы сейчас в Израиле находился мой четырехлетний сын. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация.

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