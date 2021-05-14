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Измена государству: Верховный Суд огласил приговор бывшему военнослужащему

14.05.2021 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,14 мая - Sputnik. Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Дмитрий Урад признан виновным в измене государству, об этом сообщили в пятницу в генпрокуратуре.

Суд прошел в закрытом режиме, по первой инстанции дело рассматривал Верховный Суд, и приговор вступил в законную силу.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду на основании ч.2 ст.356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан", - сообщили Sputnik, в Генпрокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

Впервые о том, что сотрудник силовой структуры пытался "слить" служебную информацию иностранным спецслужбам, рассказал в конце марта в эфире телеканала ОНТ председатель КГБ Иван Тертель. Попытки связаться с представителями зарубежных спецслужб были зафиксированы еще осенью прошлого года. Тогда глава государства поручил провести "оперативную комбинацию", в ходе которой вычислили, кто причастен к "сливу" секретных данных. В результате было задержано несколько человек, в их числе и Денис Урад.

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Теги: Минск
 
 
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О нем шла речь в фильме ОНТ "Манкурты". Тогда сообщалось, что по вине дежурного по посту спецсвязи Генштаба произошла утечка секретных материалов.
 
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