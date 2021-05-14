Умер депутат палаты представителей Игорь Лавриненко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Скоропостижно скончался заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Лавриненко, сообщает пресс-служба белорусского парламента.

Лавриненко представлял Березинский избирательный округ № 61. Теперь согласно действующего законодательства Центризбирком должен провести повторные выборы по этому участку.

В пресс-службе белорусского парламента не смогли назвать причину смерти депутата, но выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Игорь Лавриненко получал образование в Костромском высшем военном командном училище химической защиты, Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко и Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

После службы в советской и белорусской армии служил в качестве атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в России, имел воинское звание генерал-майор. Был удостоен различных государственных наград, в том числе за службу в Афганистане.

Ранее в октябре 2020 года ушел из жизни депутат Леонид Писаник , член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Тогда причина смерти парламентария также не раскрывалась.

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