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Умер депутат палаты представителей Игорь Лавриненко
14.05.2021 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Скоропостижно скончался заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Лавриненко, сообщает пресс-служба белорусского парламента.
Лавриненко представлял Березинский избирательный округ № 61. Теперь согласно действующего законодательства Центризбирком должен провести повторные выборы по этому участку.
В пресс-службе белорусского парламента не смогли назвать причину смерти депутата, но выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
Игорь Лавриненко получал образование в Костромском высшем военном командном училище химической защиты, Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко и Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
После службы в советской и белорусской армии служил в качестве атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в России, имел воинское звание генерал-майор. Был удостоен различных государственных наград, в том числе за службу в Афганистане.
Ранее в октябре 2020 года
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Народный избранник скончался скоропостижно, депутаты и сотрудники секретариата выражают соболезнования родным и близким.
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