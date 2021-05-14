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В Жодино мужчина на глазах у детей избавлялся от котят - бил об столб и выбросил в канаву
Источник материала: Tut.by
В Жодино мужчина избавлялся от котят на глазах у детей. Он бил мешком с котятами об столб. Двое котят погибли,
11 мая в Жодино 57-летний уроженец Жодино, будучи пьяным, решил избавиться от котят. Он при детях бил мешком с котятами об столб, а потом выбросил мешок в канаву.
В мешке было четыре котенка, двое из них погибли.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.
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Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.
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