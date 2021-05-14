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В Жодино мужчина на глазах у детей избавлялся от котят - бил об столб и выбросил в канаву

14.05.2021 17:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жодино мужчина избавлялся от котят на глазах у детей. Он бил мешком с котятами об столб. Двое котят погибли, сообщает пресс-служба МВД. 


Фото: УВД Миноблисполкома

11 мая в Жодино 57-летний уроженец Жодино, будучи пьяным, решил избавиться от котят. Он при детях бил мешком с котятами об столб, а потом выбросил мешок в канаву.

В мешке было четыре котенка, двое из них погибли.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.

 
 
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Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.
 
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