В Жодино мужчина на глазах у детей избавлялся от котят - бил об столб и выбросил в канаву

Источник материала: Tut.by

В Жодино мужчина избавлялся от котят на глазах у детей. Он бил мешком с котятами об столб. Двое котят погибли, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: УВД Миноблисполкома

11 мая в Жодино 57-летний уроженец Жодино, будучи пьяным, решил избавиться от котят. Он при детях бил мешком с котятами об столб, а потом выбросил мешок в канаву.

В мешке было четыре котенка, двое из них погибли.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.