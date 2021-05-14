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"И врагов не надо": витеблянин выманил у знакомых почти 160 тысяч рублей

14.05.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 14 мая – Sputnik. Витебские милиционеры задержали мужчину, который, воспользовавшись доверчивостью своих знакомых, обманул их на крупную сумму, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Первым в милицию обратился местный житель и сообщил, что товарищ взял деньги в долг и не отдает.

"После обращения в поле зрения правоохранителей попал 34-летний витеблянин. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что его манипуляции с доверчивостью знакомых поставлены на поток", – подчеркнули в пресс-службе.

Под различными предлогами подозреваемый уговаривал людей оформить на себя кредиты, которые потом обещал выплачивать. Чтобы не вызывать подозрения, витеблянин действительно вносил первый платеж, который зачастую брал у следующей жертвы.

Как удалось установить оперативникам, жертвами злоумышленника стали 23 человека, а общий долг перед ними составил почти 160 тысяч рублей. 

© Photo : ГПК
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Кредиты мошенник оформлял на покупку различных дорогих гаджетов и бытовой техники, которые потом продавал скупщикам либо через Интернет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а милиция устанавливает других потерпевших от его деятельности.

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Теги: Витебск
 
 
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Как выяснили правоохранители, житель областного центра поставил обман знакомых и выманивание у них денег "на поток".
 
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