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Группа хитрых нелегалов задержана у границы с Польшей

14.05.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Группа нелегальных мигрантов задержана у границы с Польшей: мужчины хотели перехитрить пограничников, заявляя, что они туристы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : ГПК
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Неизвестных у государственного рубежа обнаружили 13 мая, на место сразу отправился пограничный наряд для проверки.

"Вскоре в непосредственной близости от границы были задержаны пятеро молодых людей – выходцев из стран афро-азиатского региона. Документов при себе мужчины не имели, также они не смогли дать внятных объяснений о цели нахождения в пограничной зоне", – сказали в ГПК.

Задержанные оказались граждане Гвинеи, Камеруна и Сенегала. В тот же день они приехали в Гродно, какое-то время провели в городе, и фотографировали достопримечательности.

"Фотографии, сделанные на камеры мобильных, молодые люди демонстрировали как доказательство своего приезда исключительно с туристическими целями, пытаясь обмануть пограничников", – уточнили в комитете.

Задержанные были доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Их ожидает депортация с запретом на въезд в Беларусь на пятилетний срок.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нелегальные мигранты заверяли, что являются туристами, и показывали пограничникам фото достопримечательностей Гродно.
 
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