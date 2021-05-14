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Актер фильма "Фантастические твари" получил 3 года тюрьмы

15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Актер Кевин Гатри, который исполнил роль мистера Абернати в цикле фильмов "Фантастические твари", приговорен к трем годам тюрьмы за секс-преступление, сообщил шотландский канал STV News.

Его жертвой в 2017 году стала 29-летняя знакомая. Девушка должна была встретиться с Гатри и его приятелем, но по пути ей стало плохо. Мужчины отвезли ее домой, где актер воспользовался беспомощным положением женщины.

Позже Гатри стал отрицать вину, но на нижнем белье девушки были обнаружены следы его ДНК.

В пятницу суд в Глазго признал актера виновным и назначил ему три года лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнитель одной из ролей фантастической саги свою вину отрицал, однако на нижнем белье девушки были обнаружены следы его ДНК.
 
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