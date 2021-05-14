Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Актер Кевин Гатри, который исполнил роль мистера Абернати в цикле фильмов "Фантастические твари", приговорен к трем годам тюрьмы за секс-преступление, сообщил шотландский канал STV News.

Scottish actor Kevin Guthrie has been jailed for sexually assaulting a vulnerable actress. https://t.co/sWGVb9xtdf pic.twitter.com/66FxM7pRX3 — STV News (@STVNews) May 14, 2021

Его жертвой в 2017 году стала 29-летняя знакомая. Девушка должна была встретиться с Гатри и его приятелем, но по пути ей стало плохо. Мужчины отвезли ее домой, где актер воспользовался беспомощным положением женщины.

Позже Гатри стал отрицать вину, но на нижнем белье девушки были обнаружены следы его ДНК.

В пятницу суд в Глазго признал актера виновным и назначил ему три года лишения свободы.