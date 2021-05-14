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Жительница Калифорнии постирала лотерейный билет и лишилась $26 млн

15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Жительница американского штата Калифорния по неосторожности постирала лотерейный билет и потеряла свой выигрыш в 26 миллионов долларов, сообщил телеканал KTLA.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина купила билет популярной лотереи SuperLotto Plus более шести месяцев назад на одной из заправок, расположенных в городе Норуолк. При этом момент приобретения билета был даже зафиксирован камерой наблюдения.

На днях женщина вернулась на АЗС и рассказала, что постирала билет вместе с одеждой, поэтому на листке ничего не разобрать.

По видео личность победительницы подтвердить не удалось, так как поверх записи того дня была уже сделана новая.

Сообщается, срок получения выигрыша истек в минувший четверг, поэтому деньги организаторы передадут калифорнийским школам.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Срок получения выигрыша истек в минувший четверг, поэтому деньги организаторы передадут калифорнийским школам.
 
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