Жительница Калифорнии постирала лотерейный билет и лишилась $26 млн

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Жительница американского штата Калифорния по неосторожности постирала лотерейный билет и потеряла свой выигрыш в 26 миллионов долларов, сообщил телеканал KTLA.

Женщина купила билет популярной лотереи SuperLotto Plus более шести месяцев назад на одной из заправок, расположенных в городе Норуолк. При этом момент приобретения билета был даже зафиксирован камерой наблюдения.

На днях женщина вернулась на АЗС и рассказала, что постирала билет вместе с одеждой, поэтому на листке ничего не разобрать.

По видео личность победительницы подтвердить не удалось, так как поверх записи того дня была уже сделана новая.

Сообщается, срок получения выигрыша истек в минувший четверг, поэтому деньги организаторы передадут калифорнийским школам.