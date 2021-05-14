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Армия Израиля перехватила половину ракет, выпущенных из сектора Газа
15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Свыше двух тысяч ракет было выпущено к вечеру пятницы из сектора Газа по израильской территории, почти тысяча перехвачена системой "Железный купол", сообщила пресс-служба армии Израиля.
"С начала операции "Стражи стены" из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более двух тысяч ракет, из которых около 350 упали в секторе Газа. Система ПРО "Железный купол" перехватила около тысячи ракет", – говорится в заявлении.
Утром в пятницу 14 мая армия Израиля сообщала о 1,8 тысячи ракет, запущенных с территории анклава.
Ситуация на границе сектора Газа и Израиля обострилась 10 мая. По последней информации, в израильских городах погибли семь гражданских и один военнослужащий. В результате ответных авиаударов Израиля было убито более сотни палестинцев, свыше 900 граждан получили ранения.
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Израильские военные заявляют, что приблизительно 350 ракет границу не пересекли и упали на палестинской территории.
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